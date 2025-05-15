BMW mayıs ayı güncel fiyat listesi: 3 milyon TL altı bir araç kaldı

Haber Merkezi

Alman otomobil devi BMW'nin Türkiye için geçerli olan Mayıs 2025 güncel fiyat listesi açıklandı ve fiyatların genel olarak yükseldiği gözlemlendi.

Birçok modelde bir önceki aya göre artış yaşanırken, en erişilebilir BMW modeli olan Yeni 1 Serisi'nin başlangıç fiyatı da 3 milyon TL'ye oldukça yaklaştı.

BMW MODELLERİNİN MAYIS AYI BAŞLANGIÇ FİYATLARI GÜNCELLENDİ

BMW Türkiye'nin açıkladığı Mayıs 2025 fiyat listesine göre, nisan ayına kıyasla birçok modelin başlangıç fiyatında artış yaşandı.

Örneğin, Yeni 1 Serisi'nin başlangıç fiyatı 2 milyon 803 bin 800 TL'den 2 milyon 974 bin TL'ye, Yeni 2 Serisi'nin fiyatı ise 2 milyon 895 bin TL'den 3 milyon 070 bin 800 TL'ye yükseldi.

BMW SAHİBİ OLMANIN MALİYETİ ARTIŞ GÖSTERİYOR

Açıklanan yeni fiyatlarla birlikte sıfır kilometre bir BMW sahibi olmanın maliyeti, önemli ölçüde yükselmiş durumda.

En uygun fiyatlı BMW modelinin bile 3 milyon TL sınırına dayanması, markanın Türkiye pazarındaki konumunu ve erişilebilirliğini bir kez daha gündeme getiriyor.

BMW GÜNCEL FİYAT LİSTESİ (MAYIS 2025)

Yeni 1 Serisi: 2 milyon 974 bin TL

Yeni 2 Serisi: 3 milyon 70 bin 800 TL

3 Serisi: 4 milyon 176 bin 900 TL

4 Serisi: 4 milyon 830 bin 400 TL

5 Serisi: 6 milyon 143 bin 800 TL

7 Serisi: 17 milyon 275 bin 900 TL

8 Serisi: 17 milyon 364 bin 400 TL

X1: 3 milyon 799 bin 800 TL

X2: 4 milyon 136 bin 800 TL

Yeni X3: 6 milyon 597 bin 100 TL

X7: 27 milyon 503 bin TL

Z4: 6 milyon 525 bin 900 TL

Yeni i4: 4 milyon 345 bin 300 TL

i5: 5 milyon 454 bin TL

i7: 10 milyon 867 bin 400 TL

iX1: 3 milyon 44 bin 700 TL

iX2: 3 milyon 58 bin TL

Yeni iX: 7 milyon 403 bin 400 TL