Bu ülkelerde arabalar servet değerinde! İşte, arabaların en pahalı olduğu ülkeler

Motor çalışıyor ama cüzdanlar zorlanıyor… Otomobil hayali kuran milyonlarca insan için işler dünya genelinde giderek zorlaşıyor.

Küresel ekonomik dalgalanmalar, döviz kurlarındaki oynaklık, ham madde maliyetleri ve ülkelerin vergi politikaları, sıfır araç fiyatlarını adeta uçurmuş durumda. Hal böyle olunca, “Hangi ülkede otomobil sahibi olmak daha pahalı?” sorusunun cevabı merak ediliyor.

Alman Deutsche Bank’ın 2025 yılına ilişkin yayınladığı güncel “Küresel Otomobil Erişilebilirliği Raporu”, otomobil fiyatlarının alım gücüne oranla en yüksek olduğu ülkeleri sıraladı.

Liste şaşırtıcı sonuçlar içeriyor ve Türkiye, bu sıralamada birçok ülkeyi geride bırakarak üst sıralara yerleşerek dikkat çekti. İşte, otomobil almanın en pahalı olduğu ülkeler…

KÜÇÜK BİR SERVET ÖDENİYOR

Deutsche Bank raporuna göre listede yer alan ülkelerde otomobil sahibi olmak, maaşlarla kıyaslandığında neredeyse bir lüks tüketime dönüşmüş durumda. İşte, sıfır otomobilin en pahalı olduğu ilk 10 ülke:

1- Singapur

2- Arjantin

3- Brezilya

4- Türkiye

5- Endonezya

6- Güney Afrika

7- Hindistan

8- Meksika

9- Kolombiya

10- Şili