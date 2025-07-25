Büyük çöküş: Tesla, 2. çeyrekte ne kadar para kazandığını açıkladı

Elektrikli otomobil pazarının lideri Tesla, 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin mali durum raporunu yayınladı.

Açıklanan veriler, şirketin son yıllardaki rüya gibi döneminin sona eriyor olabileceğine işaret ederek, hem gelir hem de kârlılıkta ciddi bir düşüş olduğunu ortaya koydu.

SATIŞLARDA CİDDİ GERİLEME

Rapora göre, Tesla'nın Model 3 ve Model Y satışları yıllık bazda yüzde 12, diğer modellerindeki satışlar ise yüzde 52 gibi endişe verici bir oranda geriledi.

Bu durum, şirketin 1,172 milyar dolarlık kârının bir önceki yıla göre yüzde 16 düşmesindeki en büyük etken oldu.

ÜRETİM AYNI KALDI, TALEP DÜŞÜYOR

Verilerdeki en dikkat çekici detay ise üretimin yaklaşık 410 bin adetle sabit kalmasına rağmen satışların 384 bin adede düşmesi oldu.

Üretim ve satış arasındaki bu farkın açılması, Elon Musk yönetimindeki firma için talep tarafında tehlike çanlarının çaldığı yorumlarına neden oldu.