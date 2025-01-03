BYD, 2024 yılında 4,3 milyon otomobil satarak kendi rekorunu kırdı

Haber Merkezi

BYD, 2024 yılında 4 milyon 272 bin 145 adet yeni enerji aracı (NEV) satışı gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza attı.

2023 yılına göre yüzde 41.3'lük bir artış yakalayan şirket, ilk kez yılda 4 milyon araç satışını aştı.

BYD, Nisan 2022'de sadece içten yanmalı motorlu araç üretimini durdurarak tamamen elektrikli araçlara odaklanmıştı. Bu strateji, şirketin büyümesinde önemli bir rol oynadı.

ARALIKTA DA REKOR KIRILDI

BYD, aralık ayında 514 bin 809 adet elektrikli araç satışı gerçekleştirerek aylık bazda da rekor kırdı.

BYD, 2024 yılında 417 bin 204 aracı yurtdışına ihraç ederek ihracatını yüzde 71.9 artırdı.

BYD, Tesla, Nio ve Toyota gibi markalara pil tedarik eden Çin'in ikinci büyük pil üreticisi.

2024 yılında 194.7 GWh pil kapasitesi kurulumu gerçekleştiren şirket, bu alanda da liderliğini sürdürüyor.