BYD ATTO 2, Avrupa'da satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

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Çinli otomobil devi BYD, kompakt SUV modeli ATTO 2'yi Avrupa'da satışa sundu. İtalya'da 29 bin 990 eurodan başlayan fiyatlarla listelenen ATTO 2, şık tasarımı ve teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor.

BYD ATTO 2 FİYATI

BYD ATTO 2, İtalya'da iki farklı versiyonla satışa sunuluyor:

Active: 29 bin 990 euro

Boost: 31 bin 990 euro

Bu fiyatlar karşılaştırıldığında, BYD ATTO 2'nin Türkiye'deki fiyatının da İtalya ile benzer olması beklenebilir. Otomobilin ülkemizdeki fiyatının 1 milyon 350 bin TL civarında olması bekleniyor.

BYD ATTO 2 ÖZELLİKLERİ

BYD ATTO 2, 4405 mm uzunluğa, 1875 mm genişliğe, 1615 mm yüksekliğe ve 2720 mm aks mesafesine sahip.

60.48 kWh'lik bir batarya ile donatılan araç, 420 km menzil sunuyor (WLTP). 150 kW (201 hp) güç üreten elektrik motoru sayesinde 0'dan 100 km/s hıza 7,3 saniyede ulaşabiliyor.