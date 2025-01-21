BYD, dünyanın en büyük araç taşıma gemisini denize indirdi

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Elektrikli araç devi BYD, dünyanın en büyük araç taşıma kapasitesine sahip gemisini hizmete aldı.

BYD Shenzhen adlı bu dev gemi, 9 bin 200 araç taşıyabiliyor ve çevre dostu teknolojilerle donatıldı.

BYD'NİN KÜRESEL YÜKSELİŞİ

BYD, 2023 yılında 4,25 milyon yeni enerjili araç (NEV) satışı gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza attı. Bu satış rakamları, Ford, Honda ve Nissan gibi devleri geride bırakmasını sağladı.

BYD SHENZHEN'İN ÖZELLİKLERİ

BYD Shenzhen, şirketin filosuna katılan dördüncü ro-ro gemisi. BYD'nin geliştirdiği çevre dostu teknolojilerle donatılan gemi, hem dünyanın en büyük hem de en çevre dostu araç taşıyıcısı olma özelliğini taşıyor.

BYD, son iki yılda dört büyük ro-ro gemisi inşa etti. Bu gemiler, BYD'nin Avrupa, Brezilya ve diğer pazarlara araç ihracatını artırmasını sağlıyor.

BYD, ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARINDA LİDER

Çinli şirket, 2023 yılında Tesla'yı geride bırakarak dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi olmuştu.

Tesla, 2024 yılında BYD'yi tekrar geçse de BYD, Japonya ve Çin gibi önemli pazarlarda liderliğini sürdürüyor.