BYD, Macaristan yerine önceliği Türkiye'ye verdi: Üretim erken başlayacak

Çinli otomobil devi BYD'nin Avrupa’daki üretim planlarında Türkiye lehine sürpriz bir değişikliğe gittiği öğrenildi.

Şirketin, Macaristan’da kuracağı fabrikada seri üretimi 2026'ya ertelerken, Manisa'da inşa edilen fabrikada ise planlanandan daha erken ve daha yüksek kapasiteyle üretime geçeceği bildirildi.

Kaynaklar, şirketin Szeged kentindeki fabrikayı en az iki yıl boyunca tam kapasitenin altında çalıştırmayı planladığını belirtti.

MACARİSTAN YATIRIMI YAVAŞLIYOR, GÖZLER TÜRKİYE'DE

BYD'nin Avrupa’daki ilk büyük üretim tesisi olacak Szeged fabrikası, başlangıçta yılda 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak şekilde planlanmıştı ve maksimum kapasitenin 300 bin araca ulaşması hedefleniyordu.

Ancak yeni plana göre fabrika, 2026 yılında sadece birkaç on bin adet araç üretecek ve üretimin 2027'de artmasına rağmen planlanan seviyenin altında kalacağı belirtiliyor.

Buna karşılık, BYD’nin Manisa’da inşa ettiği 1 milyar dolarlık fabrikada ise üretim sürecinin hızlandığı öğrenildi.

Kaynaklardan biri, bu tesisin 2027 yılında 150 bin araçlık kapasitesini fazlasıyla aşacağını ve 2028’de üretimin daha da artacağını söyledi. Hatta, Türkiye fabrikasının Macaristan’daki üretim hacmini geçeceği öngörülüyor.

KARARIN ARKASINDAKİ STRATEJİK NEDENLER

Bu strateji değişikliğinin arkasında yatan temel etkenlerden biri, Türkiye’deki iş gücü maliyetlerinin daha düşük olması.

Bir diğer kritik faktör ise Türkiye'nin Avrupa Gümrük Birliği içinde yer alması; bu durum, Manisa fabrikasında üretilen araçların AB ülkelerine herhangi bir gümrük vergisine tabi olmadan ihraç edilebilmesi anlamına geliyor.

BYD'nin Macaristan yatırımının temel hedefi, Avrupa’daki EV satışlarını tarifesiz gerçekleştirmekti. Şu anda şirketin Avrupa'da sattığı tüm araçlar Çin’de üretiliyor ve standart yüzde 10 gümrüğe ek olarak, yüzde 27’ye varan AB anti-sübvansiyon tarifelerine tabi tutuluyor.

Türkiye'de üretim yapmak, BYD'yi bu ek maliyetlerden koruyacak stratejik bir hamle olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK MODELLER

BYD'nin Türkiye'deki üretim planlarına göre Manisa fabrikasında, tam elektrikli Seal U SUV modelinin yanı sıra, Sealion 5 ve Seal U DM-i ile Seal 06 DM-i adlı iki plug-in hibrit modelin üretimi gerçekleştirilecek.