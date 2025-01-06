BYD Türkiye, yeni modellerinde bir ayda 6 bin satışı geçti

AA & Ensonhaber

Çinli elektrikli araç devi BYD, Türkiye pazarına hızlı bir giriş yaptı. 15 Kasım'da düzenlediği lansman etkinliğinin ardından BYD, 32 günde 6 bin 591 adet araç satışı gerçekleştirdi.

BYD'nin Türkiye'deki lansmanının ardından modellere yoğun bir talep geldi. Şirket, 30 binden fazla sipariş aldığını ve teslimatları hızlandırmak için çalıştığını açıkladı.

2025 HEDEFLERİ

BYD Türkiye, 2025 yılında da büyümesini sürdürmeyi hedefliyor. Şirket, üçüncü çeyrekte sportif SUV modeli SEALION 7'yi de Türkiye pazarına sunacak.

"TÜRKİYE OTOMOTİV PAZARINA DEĞER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, "15 Kasım'da gerçekleştirdiğimiz lansmanımızın ardından, sadece otuz iki günde 6 bin 591 adet otomobili müşterilerimizle buluşturarak yılı güçlü bir şekilde kapattık." dedi.

Ergun, ayrıca BYD'nin yeni enerjili araç (NEV) pazarındaki liderliğine de vurgu yaptı ve SEAL U DM-i modelinin 2024 yılında Türkiye'de en çok satan şarj edilebilir hibrit model olacağını öngördü.