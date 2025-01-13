BYD, yeni modeli ATTO 2'yi Brüksel Otomobil Fuarı'nda sergiledi

AA & Ensonhaber

Çinli elektrikli araç devi BYD, B-SUV segmentindeki yeni modeli ATTO 2'yi Brüksel Otomobil Fuarı'nda tanıttı.

BYD'nin güvenlik odaklı Blade Batarya teknolojisi ve Cell-to-Body (CTB) tasarımını kullanan ATTO 2, kompakt boyutları ve güçlü elektrikli motoru ile dikkat çekiyor.

ATTO 2'NİN ÖZELLİKLERİ

ATTO 2, 130 kW (174 hp) güç üreten bir elektrik motoruna ve 45.1 kWh kapasiteli bir bataryaya sahip.

WLTP standartlarına göre 312 kilometre menzil sunan ATTO 2, Şubat ayında düzenlenecek Avrupa lansmanında tüm teknik detayları ve donanım seçenekleriyle tanıtılacak.

KOMPAKT VE DİNAMİK TASARIM

BYD ATTO 2, 4310 mm uzunluğunda, 1830 mm genişliğinde ve 1675 mm yüksekliğinde.

Keskin hatlı LED farlar, ince gündüz farları ve parlak ön panjur, ATTO 2'ye dinamik bir görünüm kazandırıyor. Arka bölümde ise Çin kültüründen esinlenilen "8 rakamı" formundaki stop lambaları dikkat çekiyor.

MODERN İÇ MEKAN

ATTO 2'nin iç mekanında modern çizgiler ve kaliteli malzemeler kullanıldı. Yumuşak dokulu yüzeyler, geniş saklama alanları ve elmas kesim vites seçici, iç mekanda öne çıkan detaylar arasında.

Panoramik cam tavan, ferah bir ortam sunarken, düz zemin tasarımı da yolcular için rahat bir alan sağlıyor.

GENİŞ BAGAJ HACMİ

ATTO 2, 400 litrelik bagaj hacmi sunuyor. Arka koltuklar katlandığında ise bu hacim 1340 litreye kadar çıkıyor.