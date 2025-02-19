BYD yeni nesil elektrikli araçları için yol haritasını açıkladı

Haber Merkezi

Çinli elektrikli araç devi BYD, tamamen katı hal pilleri kullanan elektrikli araçları 2027 yılında piyasaya sürmeyi planladığını açıkladı.

Bu yeni teknoloji, elektrikli araçların menzil, şarj süresi ve güvenlik gibi önemli alanlarda büyük geliştirmeler sunma potansiyeline sahip.

2027'DE SINIRLI ÜRETİM, 2030'DA SERİ ÜRETİM

BYD'nin pil işinin CTO'su Sun Huajun, 2027 ile 2029 yılları arasında sınırlı sayıda katı hal pillerle çalışan elektrikli araç üreteceklerini ve bu araçların bir gösteri aşaması olarak hizmet vereceğini belirtti. 2030 yılından itibaren ise seri üretime geçilmesi planlanıyor.

SÜLFÜR BAZLI KATI HAL PİLLERİ

BYD, ilk etapta lüks modellerde kullanılacak sülfür bazlı katı hal pillerine odaklanacak. Sülfür bazlı pillerin daha uzun ömürlü, daha hızlı şarj olan ve daha güvenli olduğu belirtiliyor.

BYD, KATI HAL PİL YARIŞINDA ÖNDE

BYD, 2013 yılından beri katı hal pil teknolojileri üzerinde çalışıyor. Şirket, 2023 yılında seri üretim için gerekli teknolojilere ulaştığını doğrulamıştı. Geçtiğimiz yıl ise 20 Ah ve 60 Ah kapasiteli katı hal pil hücrelerinin testlerine başlamıştı.

BYD, tedarik ve maliyet kısıtlamaları nedeniyle lityum demir fosfat (LFP) piller üretmeye devam edecek. Katı hal pilleri ise ilk etapta Denza ve Yangwang gibi lüks markalarda kullanılacak.

Tamamen katı hal piller, geleneksel lityum iyon piller ile karşılaştırıldığında önemli avantajlar sunuyor.

Daha yüksek enerji yoğunluğu, daha hızlı şarj ve gelişmiş güvenlik, elektrikli araçların performansını ve güvenilirliğini artıracak.

REKABET KIZIŞIYOR

BYD ve CATL, katı hal pil teknolojisi konusunda rekabetin öncülüğünü yapıyor. Hyundai ve Honda gibi diğer otomobil üreticileri de katı hal pil teknolojileri üzerinde çalışıyor ve yakın gelecekte bu alanda yeni gelişmeler bekleniyor.