BYD yeni otomobillerini tanıttı: Karşınızda Han L ve Tang L

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Çinli otomotiv devi BYD, yeni amiral gemisi modelleri Han L sedan ve Tang L crossover'ı Çin'de düzenlediği bir etkinlikle sergiledi.

Markanın en son tasarım dilini ve 30.000 RPM'lik yeni elektrik motorlarını kullanan bu araçlar, performans ve teknoloji açısından üst seviyeye çıkıyor.

BYD HAN L

Han L sedan, Han modelinin daha büyük ve güçlü bir versiyonu. Krom kaplamalı ön panjur, uzun farlar, LiDAR sensörü, düz kapı kolları, eğimli tavan çizgisi ve tek parça stop lambası gibi özelliklerle dikkat çekiyor.

2970 mm dingil mesafesi ve 5050/1960/1505 mm boyutlarıyla oldukça geniş bir araç olan Han L, 245/45 R19 jantlar üzerinde hareket ediyor.

Han L'nin elektrikli versiyonu, iki farklı seçenek sunuyor:

Arkadan itişli (RWD): 500 kW (670 beygir) gücünde tek elektrik motoru.

Dört tekerlekten çekişli (4WD): Toplamda 810 kW (1085 beygir) güç üreten iki elektrik motoru (önde 230 kW, arkada 580 kW).

4WD versiyonu, 0'dan 100 km/s hıza sadece 2.7 saniyede ulaşıyor.

Plug-in hibrit olarak da sunulan Han L, DM-i ve DM-p varyantlarıyla geliyor. DM-i, 1.5 litrelik benzinli motor ve 200 kW (268 beygir) elektrik motoruyla çalışırken, DM-p varyantında ek bir 200 kW elektrik motoru daha bulunuyor.

BYD TANG L

Tang L crossover, normal Tang'den farklı bir tasarıma sahip. İnce LED farlar, aktif hava girişi, LiDAR sensörü, hafif eğimli tavan çizgisi, gizli kapı kolları ve sportif tavan spoyleri gibi özelliklerle modern bir görünüm sunuyor.

2950 mm dingil mesafesi ve 5040/1996/1760 mm boyutlarıyla oldukça büyük bir araç olan Tang L, 20 inç veya 21 inç jantlar üzerinde hareket ediyor. Güç aktarma organları ise Han L ile aynı.

ÇIKIŞ TARİHİ

BYD, Han L ve Tang L modellerini 17 Ocak'ta resmen piyasaya sürdü. Çin'deki NEV (Yeni Enerji Aracı) pazarında büyük ses getirmesi beklenen bu modeller, yüksek performansları ve şık tasarımlarıyla dikkat çekiyor.