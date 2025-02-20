BYD'den yeni batarya müjdesi: 2027'de üretim başlıyor

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Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, 2027 yılından itibaren katı hal bataryalar kullanarak elektrikli araçlar üretmeye başlayacağını açıkladı.

Bu yeni teknoloji, elektrikli araçların menzilini ve şarj sürelerini önemli ölçüde iyileştirecek.

KATI HAL PİLLERİ NEDİR

Katı hal pilleri, geleneksel lityum iyon pillerde kullanılan sıvı elektrolit yerine katı elektrolit kullanan yeni bir batarya teknolojisi.

Bu sayede, daha yüksek enerji yoğunluğu, daha hızlı şarj ve daha yüksek güvenlik gibi avantajlar sunuyor.

BYD'NİN KATI HAL PİL PLANI

BYD, 2027 yılından itibaren en üst segment elektrikli araçlarında katı hal pilleri kullanmaya başlayacak. Şirket, 2030-2032 yılları arasında ise bu teknolojiyi daha yaygın hale getirmeyi hedefliyor.

BYD, katı hal pil teknolojisi konusunda öncü şirketlerden biri. Şirket, bu alanda AR-GE çalışmalarına büyük yatırım yapıyor ve test üretimlerine başladı.

Katı hal pilleri, elektrikli araç sektöründe yeni bir dönem başlatma potansiyeline sahip. Daha uzun menzil, daha hızlı şarj ve daha yüksek güvenlik gibi avantajlar, elektrikli araçların daha cazip hale gelmesini sağlayacak.