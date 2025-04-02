BYD'nin alt markası Fang Cheng Bao, yeni SUV modelini duyurdu

Haber Merkezi

Çin'in otomotiv sektöründeki yükselişinin en önemli temsilcilerinden biri olan BYD, alt markası Fang Cheng Bao ile elektrikli SUV segmentine iddialı bir giriş yaptı.

Şirket, ilk tam elektrikli SUV modeli olan Tai 3'ü tanıttı. Tai 3, hem uygun fiyatıyla hem de sunduğu üstün özelliklerle dikkat çekiyor.

Özellikle off-road tutkunları için tasarlanan bu model, elektrikli SUV dünyasında yeni bir dönemin başlangıcını müjdeliyor.

TAI 3'ÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tai 3, farklı donanım seçenekleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Giriş seviyesi olarak kabul edilen tek motorlu arkadan itişli versiyon, 19 bin 300 dolardan başlayan fiyatıyla dikkat çekiyor.

Bu versiyonda 65 kWh kapasiteli LFP batarya bulunuyor ve araç, tam şarjla 501 kilometre menzil sunabiliyor.

Aracın yüzde 30'dan yüzde 80'e kadar hızlı şarj süresinin ise 18 dakika olduğu belirtiliyor. Ayrıca, DiPilot 100 isimli gelişmiş ADAS sistemi sayesinde araç, yol koşullarını algılayarak sürüş sistemlerini otomatik olarak ayarlayabiliyor.

Üst donanım seçeneklerinde ise çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli bir sistem bulunuyor.

Bu versiyon, 422 beygir güç üretiyor ve 0'dan 100 km/s hıza 4,9 saniyede ulaşabiliyor. 800V mimarisiyle geliştirilen bu modelde, 73 kWh kapasiteli bir batarya kullanılıyor.

Serinin en üst versiyonunda, DJI tarafından geliştirilen entegre bir drone sistemi yer alıyor. Aracın tavanına yerleştirilen bu sistem sayesinde kullanıcılar, yolculuk sırasında görüntü ve video kaydı alabiliyor. Bu özel modelin yaklaşık 28 bin dolardan satışa sunulacağı açıklandı.