BYD'nin en ucuz elektrikli otomobili Avrupa'ya geliyor

Haber Merkezi

BYD, Çin'de Seagull adıyla bilinen elektrikli otomobilini, İngiltere pazarına Dolphin Surf adıyla sunacak. Bu model, uygun fiyatı ve sunduğu özelliklerle İngiltere'deki en ucuz elektrikli otomobillerden biri olacak.

Çin'de yaklaşık 8 bin sterline mal olan Seagull, Avrupa ve İngiltere pazarına sunulmadan önce daha gelişmiş güvenlik teknolojileriyle donatılacak.

FİYAT VE MENZİL İLE REKABETİ KIZIŞTIRACAK

Dolphin Surf'ün, şu anda satışta olan en ucuz elektrikli otomobil Dacia Spring'den daha ucuz olması beklenmiyor.

Ancak, Fiat Grande Panda ve Citroën ë-C3 gibi modellerin fiyatını kırarak 20 bin sterlinin altında bir fiyata satılması ve 200 milden fazla menzil sunması muhtemel.

Model, bazı pazarlarda Dolphin Mini olarak da biliniyor, ancak İngiltere ve Avrupa'da lansman için Dolphin Surf ismi seçildi.

BYD, İNGİLTERE PAZARINDA BÜYÜMEYE ODAKLANIYOR

Dolphin Surf'ten önce, BYD'nin İngiltere ürün gamında Sealion 7 modeli satışa sunulacak. BYD İngiltere ülke müdürü Bono Ge, şirketin şu anki 62 bayisinin yıl sonuna kadar 120'ye çıkacağını söyledi.