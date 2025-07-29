BYD'nin Manisa'daki fabrikasında çalışmalar yeniden başladı: Hedef 2026

Bir süredir 'yatırım iptal edildi' iddialarıyla gündeme gelen BYD'nin Manisa'daki fabrika projesinde, yeni bir gelişme yaşandı.

Proje sahasında iş makinelerinin yeniden çalışmaya başlamasıyla, söylentilere son nokta konulmuş oldu.

PROJE DEĞİŞİKLİKLERİ NEDENİYLE ARA VERİLMİŞTİ

Şubat ayında yoğun faaliyetlerin gözlendiği şantiye alanında haziran ayında çalışmalar durmuş, bu da projenin iptal edildiği yönündeki iddiaları güçlendirmişti.

Ancak verilen aranın proje üzerinde yapılan bazı değişikliklerden kaynaklandığı ve ekiplerin yeniden sahaya döndüğü öğrenildi.

HEDEF 2026 SONUNDA ÜRETİME BAŞLAMAK

1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek fabrikanın, 2026 yılı sonunda yıllık 150 bin araç kapasitesiyle üretime başlaması hedefleniyor.

BYD'nin planları arasında, 2027 ve 2028 yıllarında bu kapasitenin daha da artırılması yer alıyor.