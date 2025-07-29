Abone ol: Google News

BYD'nin Manisa'daki fabrikasında çalışmalar yeniden başladı: Hedef 2026

Hakkında "iptal edildi" iddiaları çıkan Çinli otomotiv devi BYD'nin 1 milyar dolarlık Manisa fabrikası yatırımında, proje değişikliklerinin ardından inşaat çalışmaları yeniden hız kazandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
29.07.2025 12:28
BYD'nin Manisa'daki fabrikasında çalışmalar yeniden başladı: Hedef 2026

Bir süredir 'yatırım iptal edildi' iddialarıyla gündeme gelen BYD'nin Manisa'daki fabrika projesinde, yeni bir gelişme yaşandı.

Proje sahasında iş makinelerinin yeniden çalışmaya başlamasıyla, söylentilere son nokta konulmuş oldu.

PROJE DEĞİŞİKLİKLERİ NEDENİYLE ARA VERİLMİŞTİ

Şubat ayında yoğun faaliyetlerin gözlendiği şantiye alanında haziran ayında çalışmalar durmuş, bu da projenin iptal edildiği yönündeki iddiaları güçlendirmişti.

Ancak verilen aranın proje üzerinde yapılan bazı değişikliklerden kaynaklandığı ve ekiplerin yeniden sahaya döndüğü öğrenildi.

HEDEF 2026 SONUNDA ÜRETİME BAŞLAMAK

1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek fabrikanın, 2026 yılı sonunda yıllık 150 bin araç kapasitesiyle üretime başlaması hedefleniyor.

BYD'nin planları arasında, 2027 ve 2028 yıllarında bu kapasitenin daha da artırılması yer alıyor.

Otomobil Haberleri