BYD'nin yeni otomobilleri 5 dakikalık şarj ile 400 km menzil sunacak

Haber Merkezi

Elektrikli araç (EV) pazarında şarj süresi, kullanıcıların en büyük endişelerinden biri olmaya devam ediyor. Ancak Çinli otomotiv devi BYD, bu soruna devrim niteliğinde bir çözüm getirerek elektrikli araç deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor.

Şirketin geliştirdiği yeni Super e platformu ve 1MW gücündeki piller, elektrikli araçların şarj sürelerini benzinli araçların yakıt dolum süreleri kadar kısa hale getiriyor.

5 DAKİKADA 400 KM MENZİL

BYD, elektrikli araç kullanıcılarının en büyük sorunlarından biri olan şarj süresini önemli ölçüde kısaltarak, 5 dakikada 400 km menzil sunan yeni bir teknoloji geliştirdi.

Bu, benzinli bir aracı doldurmak kadar hızlı bir şarj süresi anlamına geliyor. Şirketin tanıttığı 1MW gücündeki piller, 1.000kW veya 1.000V ve 1.000A desteğiyle, elektrikli araçların şarj hızında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Bu teknoloji, özellikle uzun yolculuklarda elektrikli araç kullanıcılarına büyük bir kolaylık sağlayacak.

YENİ TEKNOLOJİ HANGİ MODELLERDE KULLANILACAK

BYD'nin geliştirdiği bu yenilikçi şarj teknolojisi, ilk olarak bu yıl piyasaya sürülecek olan Han L sedan ve Tang L SUV modellerinde kullanılacak.

Bu modeller, 701 km ve 670 km'ye varan CLTC menzilleriyle dikkat çekiyor. 5 dakikalık şarj ile elde edilen 400 km menzil, bu araçların uzun yolculuklarda bile sorunsuz bir deneyim sunmasını sağlayacak. Ancak, tam şarj için daha uzun süre şarj istasyonunda kalmak gerekecek.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI VE GELECEK PLANLARI

BYD'nin yeni şarj teknolojisinin tam potansiyeline ulaşabilmesi için, altyapı çalışmalarının da eş zamanlı olarak yürütülmesi gerekiyor.

Şirket, Çin genelinde 4 binden fazla ultra hızlı şarj ünitesi kurmayı planlıyor. Bu sayede, yeni Han L ve Tang L modelleri gibi yüksek hızlı şarjı destekleyen araçlar, tam kapasiteyle kullanılabilecek.