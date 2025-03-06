Cadillac, yeni elektrikli otomobili Escalade IQL modelini tanıttı

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Cadillac, elektrikli SUV ailesine yeni bir üye ekleyerek dikkatleri üzerine çekti. Escalade IQL olarak adlandırılan bu yeni model, mevcut Escalade IQ'nun daha uzun bir versiyonu olarak tasarlandı.

Amaç, üçüncü sıra yolcularına daha fazla bagaj ve bacak mesafesi sunmak. Bu sayede, hem konforlu bir yolculuk hem de geniş bir depolama alanı elde ediliyor.

ÜRETİMİN EN UZUN SUV MODELİ OLMAYA ADAY

Escalade IQL, boyutlarıyla adından söz ettiriyor. Toplam uzunluğu 579 cm olan bu devasa SUV, gazla çalışan ESV modelinden bile daha uzun.

Ayrıca, elektrikli rakiplerini de geride bırakarak üretimdeki en uzun SUV unvanını elde etmeye hazırlanıyor. 2025 ortalarında üretime girdiğinde, hem elektrikli hem de gazlı rakiplerini geride bırakacak.

Escalade IQL ile Escalade IQ arasındaki en belirgin fark, arka tasarımda kendini gösteriyor.

IQ'nun eğimli arka kısmı, IQL'de daha köşeli bir tasarımla değiştirilmiş durumda. Bu sayede, bagaj hacmi artırılırken, üçüncü sıra yolcularına da daha fazla bacak ve baş mesafesi sunuluyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE PERFORMANS

Escalade IQL, Escalade IQ ile aynı 205 kWh'lik bir pil takımına sahip ve 460 mil menzil sunuyor. 350 kW DC hızlı şarj cihazlarında 10 dakikalık şarjla 116 mile kadar menzil elde etmek mümkün.

FİYAT VE ÜRETİM DETAYLARI

Escalade IQL, teslimat ücretleri dahil 132 bin 695 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. 2025 yılının ortalarından itibaren GM'nin Detroit'teki Factory Zero fabrikasında üretimine başlanacak.