Chery, Avrupa pazarına özel kompakt şehir araçları üretecek

Çinli otomotiv devi Chery, Avrupa'daki varlığını daha da güçlendirmek amacıyla Fransa'nın başkenti Paris'te yeni bir araştırma ve geliştirme merkezi açtığını duyurdu.

Bu yeni tesis bünyesinde, Omoda ve Jaecoo markaları altında Avrupa pazarına özel kompakt şehir araçlarının tasarlanması planlanıyor.

AVRUPA PAZARINA ÖZEL YENİ NESİL ARAÇLAR GELİYOR

Paris'teki yeni merkez, markanın B segmenti araçlarına odaklanan Avrupa büyüme stratejisinin çok önemli bir parçası olarak görev yapacak.

Henüz motor tipleri resmi olarak detaylandırılmasa da geliştirilecek bu araçların tamamen elektrikli veya kısmen hibrit teknolojisine sahip olması bekleniyor.

Almanya'nın Raunheim kentindeki mevcut mühendislik tesisini tamamlayacak olan Paris merkezi, Avrupalı müşterilerin beklentilerini ve yasal gereklilikleri ürün geliştirmeye doğrudan entegre edecek.

Dünya çapında toplam yedi Ar-Ge merkezi bulunan Chery, 2025 yılında Çin dışında 1,3 milyon araç satarak uluslararası pazardaki gücünü bir kez daha kanıtladı.