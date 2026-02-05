Chery Grubu, 2025'te kaç adet araç sattığını açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çinli otomotiv devi Chery Grubu, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda 2025 yılına ait satış ve ihracat verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Grup, geçtiğimiz yılı küresel pazarda toplam 2 milyon 806 bin 393 adetlik araç satışı ile tamamlayarak önemli bir başarı elde etti.

İHRACATTA 23 YILLIK LİDERLİK SERİSİ

Şirketin ihracat hacmi, bir önceki yıla göre yüzde 17,4 oranında artış göstererek 1 milyon 344 bin 20 adede ulaştı.

Toplam ihracatı 5,85 milyon adedi aşan marka, bu performansıyla 23 yıldır üst üste Çin'in en büyük binek otomobil ihracatçısı olma unvanını korudu.

İngiltere, İspanya ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu 15 Avrupa pazarında faaliyet göstermeye başlayan grup, yerelleştirilmiş üretim projelerine hız verdi.

Chery Grubu'nun toplam kullanıcı sayısı 18,53 milyona ulaşırken, 2026 Ocak ayında da 200 bin adedin üzerinde satış yapılarak yıla güçlü bir başlangıç yapıldı.