Honda'nın 0 serisi elektrikli araç projesi tamamen iptal edildi

Japon üretici Honda, ABD pazarı için geliştirdiği "0" serisi kapsamındaki tamamen elektrikli otomobil modellerini rafa kaldırma kararı aldı.

Şirketin iptal ettiği yenilikçi araçlar arasında 0 SUV, 0 Saloon ve Acura RSX EV modelleri yer alıyor.

İPTAL KARARININ ARKASINDAKİ NEDENLER

Bu sürpriz iptal kararının, özellikle Amerika Birleşik Devletleri pazarında değişen koşullar nedeniyle alındığı açıklandı.

Fosil yakıt yönetmeliklerinin esnetilmesi ve elektrikli araç teşviklerindeki güncellemeler, bölgedeki elektrikli otomobillere geçiş sürecini yavaşlattı.

50 YIL SONRA İLK KEZ TARİHİ ZARAR

Honda, içinde bulunduğumuz mali yıl için 2,5 ile 4,4 milyar dolar arasında büyük bir mali zarar beklediğini resmi olarak duyurdu.

Gelecek planlarını hızla yeniden gözden geçiren şirket, halka açıldığı günden bu yana geçen 50 yıllık sürede ilk kez yıllık zarar açıklamaya hazırlanıyor.