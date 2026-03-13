Çin pazarına özel yeni Audi A6L tanıtıldı: İşte özellikleri

Alman otomotiv devi Audi, sadece Çin pazarına yönelik olarak geliştirdiği yeni nesil A6L modelini otomobil tutkunlarının beğenisine sundu.

Standart A8 modelinden bile daha uzun bir dingil mesafesine sahip olan bu özel araç, 5.142 milimetrelik uzun gövdesiyle ve yeni nesil A6'nın dikkat çekici tasarımıyla öne çıkıyor.

ÜÇ FARKLI MOTOR

Yeni Audi A6L'nin giriş seviyesinde, gücünü ön tekerleklere yedi vitesli çift kavramalı şanzımanla aktaran 201 beygirlik 2.0 litrelik turbo destekli dört silindirli motor bulunuyor.

Aynı motor bloğunun 24 beygirlik elektrik motoruyla desteklendiği 268 beygir gücündeki ikinci versiyonda ise Quattro temelli dört tekerlekten çekiş sistemi kullanıcılara sunuluyor.

Serinin en üst seviyesinde yer alan 3.0 litrelik turbo destekli motor seçeneği, yine 24 beygirlik elektrik motoru ilavesiyle toplamda 362 beygir güç üreterek bu yüksek performansı dört tekerleğe birden iletiyor.

Arka aks yönlendirme özelliği sayesinde uzun gövdesine rağmen yüksek manevra kabiliyeti sunan otomobil, 30 milimetre hareket aralığına sahip havalı süspansiyon sistemiyle pürüzsüz bir sürüş konforu vadediyor.

Otomobilin modern bir tasarıma sahip olan ön konsolunda ise üç farklı bilgi ve eğlence ekranını bir araya getiren yenilikçi bir teknolojik altyapı yer alıyor.