7 kişilik hibrit SUV MG S9 Avrupa'da satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikleri

İngiltere pazarında iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan MG, bugüne kadarki en büyük modeli olan yeni S9 PHEV için resmi sipariş sürecini başlattı.

Yedi koltuklu bu yeni SUV modeli, sunduğu teknolojik özellikler ve 34 bin 205 sterlinlik başlangıç fiyatıyla kendi segmentindeki rakiplerine kıyasla oldukça uygun bir seçenek sunuyor.

YENİ MG S9 MOTOR VE BATARYA ÖZELLİKLERİ

Araçta yer alan turboşarjlı 1,5 litrelik benzinli motor, elektrik motoru ve 24,7 kWh kapasiteli batarya kombinasyonu yaklaşık 100 kilometre tamamen elektrikli sürüş menzili sağlıyor.

Sadece 7kW kapasiteyle şarj edilebilen ve DC hızlı şarjı desteklemeyen bu hibrit sistem, şirket aracı kullanıcıları için yüzde dokuzluk özel bir vergi avantajı dilimine giriyor.

Yeni MG S9, sahip olduğu fiyatlandırma politikasıyla en yakın rakibi Chery Tiggo 9'un yanı sıra Land Rover Discovery ve Volvo XC90 gibi premium alternatiflerden çok daha uygun bir etiket taşıyor.

Yedi koltuk dik konumdayken 332 litre bagaj hacmi sunan aracın, arka iki sıra koltukları tamamen katlandığında bu taşıma kapasitesi 1000 litrenin üzerine çıkıyor.

Modelin İngiltere'ye özel iç tasarımı henüz gösterilmese de Avustralya'da satılan versiyonunda olduğu gibi iki büyük ekran ve temel işlevler için fiziksel düğmeler barındırması bekleniyor.

Yeni SUV modelinin tüm teknik detayları, ilk araçların önümüzdeki haftalarda İngiltere'deki bayilere ulaşmasıyla birlikte resmi olarak açıklanacak.