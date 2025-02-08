Chery'nin Exlantix ET modeli Çin'de yılın otomobili seçildi

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Çin Merkez Televizyonu (CCTV), 27 Ocak'ta beşinci Çin Otomobil Ödülleri törenini düzenledi.

"Otomotiv Dünyasının Oscarları" olarak anılan bu etkinlikte, Chery Exlantix ET, 2024 yılının en iyi otomobili seçildi. Bu önemli ödül, aracın teknolojik özelliklerini ve başarısını bir kez daha kanıtladı.

CHERY EXLANTIX ET'NİN BAŞARISI

Exlantix ET, Çin'de Exeed Sterra ET adı altında satılıyor. Ancak uluslararası pazarda Exlantix adıyla satışa sunulacak.

2024 yılında 31 modelin yarıştığı bu prestijli ödülü kazanarak büyük bir başarı elde etti. Özellikle EREV (Genişletilmiş Menzilli Elektrikli Araç) versiyonunun bu ödülü alması, Chery'nin teknolojiye verdiği önemi vurguluyor.

CHERY EXLANTIX ET TEKNİK ÖZELLİKLER

Exlantix ET'nin EREV versiyonu, 1,5 litrelik turboşarjlı bir jeneratöre sahip. Bu motor, yüzde 44,5 termal verimliliği ve 100 km'de 5,9 litre yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor.

67 litrelik yakıt deposuyla 1500 km'lik karma menzile sahip olan otomobil, 41 kWh'lik bataryasıyla da EV modunda 240 km menzil sunuyor.

Dört tekerlekten çekiş sistemi, iki elektrik motorundan oluşuyor. 150 kW ön ve 195 kW arka motorlarla toplamda 485 hp güç ve 634 Nm tork üretiyor.

4,8 saniyede 100 km/s hıza ulaşabilen otomobilin akıllı sürüş sistemi ise iki Nvidia Orin-X çipiyle destekleniyor ve 30 farklı sensörle donatılmış durumda.