Chery'nin nisan ayı satışları 200 bini aştı

Haber Merkezi

Çin'in önde gelen otomotiv üreticilerinden ve ihracat liderlerinden Chery, global pazardaki büyümesini nisan ayında da sürdürerek dikkat çekici satış rakamlarına ulaştı.

Şirket, nisan ayında gerçekleştirdiği 200 bin 760 adetlik araç satışıyla, 2024’ün aynı ayına kıyasla yüzde 10,3'lük bir artış kaydetti.

YENİ ENERJİ ARAÇLARI (NEV) SATIŞLARINDA BÜYÜK SIÇRAMA

Chery'nin nisan ayı verilerinde en dikkat çekici gelişmelerden biri yeni enerji aracı (NEV) satışlarındaki patlama oldu; bu segmentteki satışlar yüzde 85,5 büyüyerek 61 bin 223 adede ulaştı.

Yılın ilk dört ayında ise Chery'nin toplam yeni enerji aracı satışı yüzde 140,7 artarak 224 bin 629 adede yükseldi ve küresel kullanıcı tabanı 16,5 milyonu aştı.

Şirket, 8 küresel Ar-Ge merkezi, 10 üretim tesisi ve önemli bölgesel bileşen merkezleriyle Ar-Ge, üretim ve hizmetleri kapsayan yerel bir ekosistem kurarak daha büyük küresel genişlemenin temellerini attı. Bu altyapı, Chery'nin gelecekteki büyüme hedefleri için sağlam bir zemin oluşturuyor.