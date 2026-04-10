Chevrolet Camaro geri dönüyor: İşte son bilgiler

Otomotiv dünyasının efsanevi modellerinden Chevrolet Camaro'nun yeniden üretileceği söylentileri, sektöre heyecan getirdi.

Automotive News kaynaklı iddialara göre General Motors, yeni spor otomobilini Cadillac CT5 altyapısı üzerine inşa ediyor.

AYNI PLATFORMDA ÜÇ FARKLI MODEL

Sızdırılan bilgilere göre GM tedarikçileri, yeni Camaro ve CT5 modellerinin üretiminin 2027 sonbaharında başlayacağını belirtiyor.

Ayrıca otomobil devinin bu yeni mimari üzerinde uzun bir aradan sonra yeni bir Buick sedan modeli de üreteceği öne sürülüyor.

Şirketin, yeni nesil CT5 platformunu kullanarak toplamda 60 bin ila 70 bin adet CT5 ve Camaro üretmeyi planladığı ifade edildi.

Üretimin, haziran ayında CT4 modelinin imalatını sonlandıracak olan ABD'nin Michigan eyaletindeki Grand River Assembly fabrikasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Bilindiği üzere altıncı nesil Camaro'nun üretimi 2023 yılında sona ermiş ve yerine doğrudan yeni bir model tanıtılmamıştı.

Geçmişte pazar şartları nedeniyle rafa kaldırılan yedinci nesil planlarının ardından, üreticinin bu ikonik model için artık çok daha somut bir yol haritası çizdiği görülüyor.