Chevrolet, yeni nesil Corvette konseptini tanıttı

Amerikan spor otomobil ikonu Corvette'in geleceğine dair heyecan verici bir ipucu geldi.

General Motors (GM), C10 kod adıyla 2040'lı yılların Corvette'inin nasıl görünebileceğini gösteren, tamamen elektrikli "California Corvette" konseptini gün yüzüne çıkardı.

FORMULA 1'DEN İLHAM ALAN TASARIM

Tamamen elektrikli olarak tasarlanan konseptin en dikkat çekici yanı, modern Formula 1 araçlarından ilham alan aerodinamik yapısı.

Yere basma kuvvetinin büyük bir kısmı, aracın altındaki tüneller ve arka difüzör aracılığıyla sağlanırken, aktif bir arka kanat da frenlemeye yardımcı oluyor.

GELECEĞİN KOKPİTİ: ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK

Aracın minimalist ve hafifletilmiş iç mekanında ise teknoloji ön planda. Entegre ekrana sahip "yoke" tarzı bir direksiyon simidi bulunurken, temel bilgilerin çoğu sürücünün gözü önüne artırılmış gerçeklikli bir sanal gösterge paneli (head-up display) ile yansıtılıyor.

Chevrolet, tıpkı mart ayında tanıtılan ilk konseptte olduğu gibi bu modelin de seri üretime girmeyeceğini belirtti.