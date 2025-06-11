Çin'de elektrikli otomobil satışları mayısta yüzde 28 arttı

AA & Ensonhaber

Çin'de şarj edilebilen pilli, hibrit ve yakıt hücreli araçları kapsayan "Yeni Enerji Aracı" (NEV) satışları, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,2'lik güçlü bir artış kaydetti.

MAYIS AYI SATIŞ RAKAMLARI

Çin Binek Otomobil Birliği (CPCA) tarafından açıklanan verilere göre, mayıs 2025'te iç piyasada 1,02 milyon adet NEV satıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 28,2'lik bir artışa işaret ediyor.

Aynı dönemde, genel otomobil satışları da yüzde 13,3 artışla 1,93 milyon adede ulaştı.

Otomobil satışlarındaki bu dikkat çekici artışın arkasındaki en büyük etkenin, iç tüketimi canlandırmayı hedefleyen takas teşvik programları olduğu belirtiliyor.

Çin Ticaret Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk beş ayında bu programlar kapsamında 4,12 milyon yeni otomobil satıldı.

Bu programlar sayesinde, eski araçlarını yenisiyle takas eden tüketiciler, merkezi ve yerel yönetimler tarafından sağlanan çeşitli teşviklerden yararlanabiliyor.

Bu destekler, Çin elektrikli otomobil pazarının büyüme ivmesini korumasında kritik bir rol oynuyor.