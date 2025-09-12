Çin'deki otomobil satışları ağustosta yüzde 16 arttı

Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM), ülkedeki araç satışlarının ağustos ayında önemli bir artış kaydettiğini duyurdu.

Açıklanan veriler, yılın ilk sekiz ayındaki büyümenin hız kazandığını ortaya koydu.

AĞUSTOS AYINDA SATIŞLAR YÜZDE 16,4 ARTTI

CAAM verilerine göre, Çin'de ağustos ayında araç satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,4 arttı.

Bu oran, temmuz ayında kaydedilen yüzde 14,7'lik artışın üzerine çıkarak pazarın ivme kazandığını gösterdi.

YENİ ENERJİLİ ARAÇLAR LOKOMOTİF OLDU

Yeni enerji araçları (NEV) da pazardaki güçlü performansını sürdürdü. Ağustos ayında NEV satışları yıllık bazda yüzde 26,8 artarken, yılın ilk sekiz ayında yüzde 36,7'lik etkileyici bir büyüme kaydetti.

Ocak-ağustos döneminde ise Çin'deki toplam araç satışları yüzde 12,6 yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde bu artışın sadece yüzde 3 seviyesinde kalması, bu yılki güçlü toparlanmayı gözler önüne serdi.