Citroen, 2025'te Fransa'dan sonra en çok Türkiye'de sattı

Citroen Türkiye, 2025 yılını toplam 71 bin 440 adetlik satış rakamıyla kapatarak marka tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Elde edilen bu başarı, şirketin global sıralamasında Türkiye'yi ana pazar olan Fransa'dan sonra ikinci sıraya yerleştirdi.

MODEL EKSİKLİĞİNE RAĞMEN REKOR GELDİ

Markanın C3 ve C3 Aircross gibi kilit modellerinin yılın ilk beş ayında bulunmamasına rağmen bu rekor, gerçekleştirilen altı yeni model lansmanının desteğiyle kırıldı.

Özellikle C4 X modeli, 23 bin adedin üzerindeki satış performansıyla Türkiye'de yerli otomobillerin ardından en çok satan ithal model oldu.

Markanın binek araç satışları içerisindeki elektrikli araç payı yüzde 21,5 gibi önemli bir orana ulaşırken satılan her beş binek araçtan biri, elektrikli modellerden oluştu.

CitroEn Türkiye, bu ivmeyle toplam elektrikli araç pazarını dördüncü, B segment elektrikli araç pazarını ise ikinci sırada tamamladı.

Hafif ticari araç segmentinin popüler modeli Berlingo, 14 bin 844 adetlik satış rakamıyla markanın büyümesine önemli katkı sağladı.

Bu performans sayesinde Citroën, hafif ticari araç pazarındaki payını bir önceki yıla kıyasla 1,3 puan artırmayı başardı.