Citroen Türkiye, 2025'te 72 bin adetlik satış hedefliyor

AA & Ensonhaber

Citroen Türkiye Genel Müdürü Bora Duran, markanın 2024 yılı performansını değerlendirerek 2025 yılına dair iddialı hedeflerini paylaştı.

Duran, 2025'te toplam 72 bin adetlik bir satış hedefi belirlediklerini ve bu rakamın yaklaşık 25 bin adedinin, yani yüzde 35'inin hafif ticari araçlardan oluşmasını planladıklarını belirtti.

Bu artışın temel kaynağının ise pazara sunulacak yeni modeller olacağı vurgulandı.

2024 ÖZETİ VE CITROEN'İN PERFORMANSI

Duran, 2024'ün Türkiye otomotiv sektörü için regülasyonlar, ekonomik gelişmeler ve Çinli markaların pazara girişi gibi dinamiklerle dolu bir yıl olduğunu ifade etti.

Elektrikli araçların payının arttığı bu dönemde Citroen Türkiye, model kayıpları ve bazı stratejik ertelemelere rağmen yaklaşık 61 bin adetlik satış ve yüzde 4,9 pazar payı ile yılı hedeflerine yakın kapattıklarını, Ami satışlarıyla birlikte bu rakamın 63 bin adedi aştığını belirtti.

YENİ MODELLERLE 2025 SATIŞ HEDEFİNE ULAŞILACAK

Bora Duran, 2025'te pazarın 1,2 milyon adet civarında olacağını öngördüklerini ve Citroen'in bu pazarda yaklaşık yüzde 6'lık bir pay hedeflediğini ifade etti.

Duran, Yılın başında pazara sunulan yeni C4 X ve C4 modellerinin yanı sıra mayıs sonunda tanıtılacak yeni C3 ve C3 Aircross modellerinin bu satış hedefine ulaşmada kilit rol oynayacağını belirtti.

Duran, özellikle C4 X modelinin 2025'te de markanın amiral gemisi olacağını ve 72 bin adetlik hedefin önemli bir kısmını oluşturacağını vurguladı. Bu hedefin içinde elektrikli araç satışlarının payının ise yaklaşık yüzde 12-13 olması bekleniyor.