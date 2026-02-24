Dacia doğruladı: Yeni model Türkiye'de üretilecek

Renault Grubu, Dacia'nın 2026 yılında A ve C segmentlerinde iki yeni model piyasaya süreceğini açıkladı.

Alınan stratejik kararla birlikte, markanın merakla beklenen bu yeni araçlarının hiçbiri, anavatanı olan Romanya'da üretilmeyecek.

YENİ KOMPAKT MODEL BURSA'DA ÜRETİLECEK

Dacia C-Neo olarak bilinen C segmenti termal ve hibrit modelin yeni üretim adresi Türkiye olarak belirlendi.

Renault yöneticileri, başlangıçta Romanya için planlanan bu iddialı aracın montajının Bursa'daki Oyak Renault tesislerinde yapılacağını doğruladı.

ELEKTRİKLİ MODEL SLOVENYA YOLCUSU

Markanın A segmentindeki yeni tam elektrikli modelinin üretimi ise Slovenya'daki Novo Mesto fabrikasında gerçekleştirilecek.

Alınan bu küresel üretim kararlarıyla birlikte Romanya'daki Mioveni fabrikası, yalnızca Duster ve Bigster gibi katma değerli SUV modellerine odaklanacak.

ROMANYA TEDARİK ZİNCİRİNDE BÜYÜK KRİZ

Üretimin Türkiye ve Slovenya'ya kaydırılması, üretim hacminde ciddi bir düşüş yaşayan Romanya otomotiv ekosisteminde büyük bir krize yol açtı.

Fabrikanın yıllık kapasitesinin altında kalması; yerel metal, plastik ve lojistik tedarikçilerinin finansal yapılarını doğrudan tehdit ediyor.