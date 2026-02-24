Lamborghini'den açıklama: İlk elektrikli otomobil projesi iptal edildi

Lamborghini'nin yaklaşık üç yıl önce konsept olarak tanıttığı ve 2028'de seri üretime geçmesini planladığı ilk tam elektrikli modeli Lanzador, rafa kaldırıldı.

Şirket CEO'su Stephan Winkelmann, markanın hedef kitlesinin elektrikli araçlara ilgi göstermediğini ve iptal kararının resmen alındığını açıkladı.

MÜŞTERİLER V8 VE V12 MOTOR İSTİYOR

Alınan bu sürpriz kararın arkasında, Lamborghini müşterilerinin geleneksel motorlardan vazgeçmek istememesi yatıyor.

Winkelmann, V8 veya V12 motor taşımayan bir Lamborghini modeline yönelik ilginin neredeyse sıfır olduğunu vurguladı.

Lanzador modelinin üretime girip girmeyeceği konusu, yönetim katında yaklaşık bir yıl boyunca detaylıca tartışıldı.

İtalyan üretici, müşteriler ve bayilerle yaptığı kapsamlı araştırmaların ardından projeyi sonlandırma kararı aldı.

ELEKTRİKLİ URUS YERİNE HİBRİT ÇÖZÜM

Benzer bir iptal kararı, markanın popüler SUV modeli Urus'un tam elektrikli versiyonu için de uygulandı.

Alınan geri bildirimler doğrultusunda yeni nesil Urus'un tam elektrikli olmak yerine şarj edilebilir hibrit kurulumuyla yoluna devam edeceği belirtildi.

LANZADOR İÇİN YENİ HEDEF 2030

Tam elektrikli Lanzador projesi iptal edilse de modelin tasarımının ve isminin tamamen tarihe karışmadığı öğrenildi.

Lamborghini, 2030 yılının sonuna kadar Lanzador'un da Urus gibi şarj edilebilir hibrit bir versiyonunu satışa sunmayı hedefliyor.