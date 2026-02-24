Yeni Renault Clio, ocakta Avrupa'da en çok satan model oldu

Avrupa pazarında satışa sunulduğu günden bu yana yükseliş grafiği çizen yeni Renault Clio, ocak ayında satışlarını yaklaşık yüzde 12 artırdı.

Bu başarılı performans, pek çok popüler model düşüş yaşarken Clio'yu zirveye taşıdı.

SATIŞ RAKAMLARI

Geçtiğimiz yılın ocak ayında 13 bin 69 adet satan Clio, bu yıl aynı dönemde satışlarını 14 bin 660 adede çıkararak birinci sıraya yerleşti.

Lideri sadece 54 adetlik bir farkla izleyen Volkswagen T-Roc ikinci, 14 bin 513 adet satışla Peugeot 208 ise üçüncü oldu.

ESKİ LİDERDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Listenin ilk beşini Volkswagen Golf ve Fiat Panda tamamlarken 2025 yılının pazar lideri Dacia Sandero, satışlarda ciddi bir kan kaybetti.

Sandero'nun satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 oranında azalarak modeli ancak 14'üncü sıraya taşıyabildi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA YENİ REKABET

Elektrikli otomobil kategorisinde ise ocak ayını lider tamamlayan Skoda Elroq ile satışlarını yüzde 70 artıran Renault 5 E-Tech arasında güçlü bir rekabet başladı.

Ayrıca BYD ve Jaecoo gibi Çinli otomobil üreticilerinin de Avrupa pazarındaki hakimiyetlerini giderek artırdığı görülüyor.