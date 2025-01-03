Dacia Sandriders takımı Dakar Rallisi'ne hazır

AA & Ensonhaber

Dacia, Sandriders modeliyle motor sporlarının en büyük macerası olan Dakar Rallisi'nde mücadele etmeye hazırlanıyor.

3-17 Ocak tarihleri arasında Suudi Arabistan'da düzenlenecek olan 2025 FIA Dünya Ralli-Raid Şampiyonası'nın açılış yarışı Dakar Rallisi, hem sürücüler hem de araçlar için zorlu bir sınav olacak.

FAS RALLİSİ'NDEN SONRA DAKAR

Dakar Rallisi'nin provası niteliğinde olan Fas Rallisi'nde elde ettikleri başarının ardından Dacia Sandriders takımı, Suudi Arabistan'ın zorlu coğrafyasında da iddiasını ortaya koyacak.

Kum tepeleri ve kayalık geçitlerden oluşan parkurlarda Nasser Al-Attiyah, Sebastien Loeb ve Cristina Gutierrez gibi ünlü isimler yarışacak.

12 GÜNLÜK ZORLU MÜCADELE

2025 Dakar Rallisi, 3 Ocak'taki açılış etabının ardından 5 bin 145 kilometrelik bir rota üzerinden 12 gün sürecek.

Bisha'dan başlayacak olan yarış, Hail'de bir günlük dinlenme ve Riyad'da bir gece konaklamanın ardından Shubaytah'ta sona erecek. Yarış, 971 kilometrelik zorlu bir parkuru kapsayan 48H Chrono etabını da içeriyor.

Teknik Direktör Philip Dunabin, 2025 Dakar Rallisi öncesinde sürdürülebilir yakıtlı Dacia Sandriders araçlarında ne gibi değişiklikler yapıldığını açıkladı.