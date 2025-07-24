Dacia'dan uygun fiyatlı elektrikli otomobil geliyor: İşte özellikleri ve fiyatı

Dacia, elektrikli pazarındaki Çinli rakiplerine karşı büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Şirket, 2026 yılında yaklaşık 18 bin euro gibi iddialı bir başlangıç fiyatıyla yeni bir elektrikli modeli piyasaya süreceğini resmen doğruladı.

YENİ RENAULT TWINGO'NUN KARDEŞİ OLACAK

Dacia İspanya Genel Müdürü Laurent Sengenes tarafından doğrulanan bilgilere göre, ismi henüz belli olmayan bu yeni model, geliştirme aşamasındaki yeni nesil Renault Twingo'yu temel alacak.

Araç, modern AmpR Small mimarisi üzerinde yükselecek.

AVRUPA'DA ÜRETİLECEK

Yeni Dacia modelinin en önemli kozlarından biri ise Avrupa'da üretilecek olması.

Bu stratejik karar, Çin'den ithal edilen araçlara yönelik olası gümrük vergilerinden kaçınarak, modelin rekabetçi fiyatını korumasını sağlayacak.