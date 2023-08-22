Dikkat çeken Togg araştırması! En çok ABD'de yankı buldu Türkiye’nin ilk elektrikli yerli otomobili Togg ile ilgili dünyada yayınlanan haber ve gönderiler incelendi. Araştırmaya göre, en fazla yankı görülen ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu.

DHA

16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınan olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu.

Türkiye’nin ilk elektrikli yerli otomobili Togg ile ilgili dünyada yayınlanan haber ve gönderiler incelendi. Araştırma kapsamında, yerli otomobil Togg'un en çok konuşulduğu ülkeler de ortaya çıktı.

6 Temmuz-16 Ağustos 2023 tarihleri arasındaki yansımalara dönük yapılan incelemeye göre; birçok ülkedeki dijital medya mecralarında 3 bin 813 sonuç yayınlandı.

Togg, en çok ABD'de konuşuldu

Yapılan incelemeye göre, Togg ile ilgili en fazla yansıma görülen ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu.

ABD’yi, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas takip etti. Amerika’da Togg’a dair birçok gelişme ve sosyal medya fenomenlerinin bahsetmeleri öne çıkarken, diğer ülkelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bazı liderlere Togg hediye etmesi öne çıktı.

Tüm dijital medya platformlarının incelendiği araştırmada, Togg ile ilgili en fazla Twitter’da paylaşım yapıldığı görüldü.

Toplam sonucun yüzde 86,9’unu Twitter gönderileri oluşturdu. Twitter’ı internet siteleri ve bloglar takip etti. 33 Youtube paylaşımında, Togg içerikli video, test sürüşleri ve yorumlar yayınlandı.

Erdoğan'ın Togg hediyesi gündem oldu

Dünyanın çeşitli ülkelerinde hem haber sitelerinde gelişmeleri yayınlanan hem de sosyal medyada yorumları yapılan Togg’un, son 1 aydaki sonuçlarında bazı konular öne çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde, liderlere Togg hediye etmesi en fazla konuşulan konular arasında yer aldı. Ayrıca, toplam Togg sonuçları içerisinde, bin 8 adet haber ve yorumda, Recep Tayyip Erdoğan’dan bahsedildi.

Negatif yorum çok az

DigiLUP platformunda yapılan duygu analizi sonuçlarına göre, yorumların büyük bir kısmı nötr ve pozitif oldu.

Toplam gönderilerin yüzde 89,7’i nötr, yüzde 9,3’ü pozitifi ve yüzde 1’i negatif şekilde yorumlandı. Olumsuz yorumların yapıldığı ülkelerin dağılımında ise, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya öne çıktı.