DS modellerinde şubat ayına özel kampanyalar

AA & Ensonhaber

DS Automobiles, şubat ayında DS 7 ve DS 4 modellerinde çeşitli satın alma seçenekleri hayata geçirdi.

DS Automobiles'in şubat ayı teklifleri kapsamında, DS 7'nin OPERA BlueHDi 130, Saint Exupery BlueHDi 130 ve Etoile BlueHDi 130 versiyonları, 800 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi veya takas desteği fırsatlarıyla müşterileri bekliyor.

DS 4 Pallas BlueHDi 130 modeli, 600 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi veya takas desteği imkanlarıyla, DS 4 Pallas PureTech 130 modeli ise 550 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi veya cazip takas desteği olanağıyla satın alınabiliyor.

DS 7 VE DS 4

DS 7, karakteristik tasarımının yanı sıra ön ve arka detaylarındaki güçlü ve modern çizgileriyle dikkat çekiyor.

DS 7'nin ön tasarımında yer alan 'DS PIXEL LED VISION 3.0' farlar, 'DS LIGHT VEIL' gündüz farlarını da kapsayarak moda ruhunu yansıtıyor.

DS 4 ile gelişimine hız katan DS Automobiles, kompakt hatchback sınıfında yeni bir tasarım anlayışını kullanıcılarıyla buluşturuyor.