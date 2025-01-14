Dünyada elektrikli araç satışları 2024'te 17 milyonu aştı

AA & Ensonhaber

İngiltere merkezli araştırma şirketi Rho Motion, elektrikli araç satışlarına ilişkin 2024 raporunu yayınladı.

Yayınlanan rapora göre, küresel elektrikli araç satışları geçen yıl 2023'e göre yüzde 25 büyüdü. Bu büyümeyle, dünyada 2024'te 17,1 milyon elektrikli araç satışıyla rekor kırıldı.

Bölgesel bazda, Avrupa piyasasında elektrikli araç satışları geçen yıl 2023'e göre yüzde 3 düşerek 3 milyon oldu.

BİRLEŞİK KRALLIK, ALMANYA'YI GEÇTİ

Avrupa'da Birleşik Krallık pazarı, 400 binin üzerinde satışla en fazla bataryalı elektrikli araç satışına sahip oldu ve yıl sonuna doğru Almanya'nın satışlarını geride bıraktı.

Almanya'da 2023 sonuna doğru elektrikli araç sübvansiyonlarının kaldırılmasının ardından 2024'te satışlarda gerileme görüldü.

ABD ve Kanada piyasasında satışlar, aynı dönemde elektrikli araçlara uygulanan vergi kesintilerinin etkisiyle yüzde 9 artarak 1,8 milyona ulaştı.

ABD ve Kanada pazarı, geçen yıl aralıkta 185 binin üzerindeki rekor elektrikli araç satışıyla yılı zirvede kapattı.

Kuzey Amerika pazarı geçen yıl boyunca sürekli olarak ortalama yüzde 10 büyüme gösterdi.

SATIŞLARIN BÜYÜK BİR KISMI ÇİN'DE

Geçen yıl Çin'de ise satışlar, yıllık bazda yüzde 40 artışla 11 milyonu gördü. Böylece, dünyada geçen yıl elektrikli araç satışının yarısından fazlası Çin'de gerçekleşti.

Ülkede 2024'teki elektrikli araç satışlarının üçte birinden fazlasını BYD modelleri oluşturarak en fazla satış yapan elektrikli araç markası oldu.

Böylece, geçen yılki elektrikli araç satışlarının 11 milyonu Çin'de, 3 milyonu Avrupa'da, 1,8 milyonu ABD ve Kanada pazarında ve 1,3 milyonu da dünyanın geri kalan bölgelerinde olmak üzere toplamda 17,1 milyon olarak kayıtlara geçti.

Dünyanın diğer bölgelerindeki 1,3 milyonluk satış hacmi 2023'e göre yüzde 27 büyüme gösterdi.