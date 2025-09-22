Elektrikli araç şarj soket sayısı ağustosta 33 bini aştı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) ağustos ayı raporuna göre, Türkiye genelinde elektrikli araç şarj soket sayısı artmaya devam ediyor.

Açıklanan son verilere göre, toplam soket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 2,8 artarak 33 bin 592’ye ulaştı.

DC SOKETLERDEKİ ARTIŞ DAHA HIZLI

Ağustos ayında AC (yavaş) şarj soket sayısı 19 bin 284’e, DC (hızlı) şarj soket sayısı ise 14 bin 308’e yükseldi.

Özellikle DC soket sayısındaki yüzde 3,7'lik artış, hızlı şarj altyapısının daha da ivme kazandığını gösteriyor.

Şarj altyapısındaki büyümeye paralel olarak, Türkiye'deki toplam elektrikli araç sayısı da Ağustos ayında yüzde 6,5 artışla 310 bin 668’e ulaştı.

TÜKETİMİN YÜZDE 64'Ü YEŞİL ENERJİDEN

Şarj istasyonlarındaki toplam elektrik tüketimi ağustos ayında 55,3 milyon kilovatsaat olarak gerçekleşti.

Bu tüketimin yüzde 63,8'lik büyük bir kısmının, enerjisini yenilenebilir kaynaklardan alan yeşil şarj istasyonlarından karşılanması dikkat çekti.

Tüketimde 12 bin 285 megavatsaatle İstanbul ilk sırada yer alırken, onu Ankara ve İzmir takip etti.