Elektrikli araç şarj soket sayısı mayısta yüzde 4 arttı

Türkiye'de elektrikli araç ekosistemi büyümeye ve altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) açıkladığı Mayıs 2025'e ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporu, ülkedeki şarj istasyonu ve şarj soket sayısındaki artışın sürdüğünü ortaya koydu.

Bu veriler, Türkiye'de hem elektrikli araç sahiplenme oranının hem de bu araçlara hizmet veren altyapının paralel bir şekilde geliştiğini gösteriyor.

SOKET SAYILARINDAKİ ARTIŞ VAR

Rapora göre, Türkiye genelindeki toplam elektrikli araç şarj soket sayısı, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4'lük bir artışla 30 bin 680'e yükseldi. Nisan ayında bu rakam 29 bin 496 olarak kaydedilmişti.

Soketlerin dağılımına bakıldığında, AC (yavaş) şarj soket sayısı yüzde 3,2 artarak 17 bin 783'e, DC (hızlı) şarj soket sayısı ise yüzde 5,1 artarak 12 bin 897'ye ulaştı.

KURULU GÜÇ VE ARAÇ SAYISI DA YÜKSELİŞTE

Şarj altyapısındaki büyüme sadece soket sayısıyla sınırlı kalmadı. Şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü de mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 5,6'lık bir artış göstererek 2 bin 200 megavat seviyesine çıktı.

Altyapıdaki bu gelişmelere paralel olarak, trafikteki elektrikli araç sayısı da artmaya devam ediyor. Nisan ayında 231 bin 474 olan elektrikli araç sayısı, mayıs ayında yüzde 6,8'lik bir artışla 247 bin 344'e ulaştı.

PAZAR SAĞLIKLI BÜYÜYOR

EPDK'nın verileri, Türkiye'de elektrikli araç pazarının hem araç sayısı hem de bu araçlara hizmet verecek şarj altyapısı bakımından istikrarlı bir büyüme trendi içinde olduğunu gösteriyor.

Altyapının araç sayısındaki artışa paralel olarak genişlemesi, pazarın sağlıklı gelişimi için olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Bu durum, elektrikli araç almayı düşünen potansiyel kullanıcılar için şarj istasyonu bulma endişesini azaltan önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.