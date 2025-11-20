Elektrikli Porsche Cayenne tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Porsche, 23 yıldır markanın en çok satan modeli olan Cayenne'i elektrik çağına taşıyor.

Macan EV'den alınan derslerle geliştirilen 2026 Cayenne Electric, uzatılmış PPE mimarisi üzerinde yükselerek arka yolculara daha geniş bir yaşam alanı sunuyor.

2,4 SANİYEDE 100 KM HIZA ULAŞIYOR

Serinin en hırçın üyesi Cayenne Turbo Electric, 163 bin dolarlık fiyat etiketiyle geliyor.

Çift motorlu sistem normal sürüşte 844 beygir güç üretirken, Launch Control ile bu değer 1.139 beygire fırlıyor. Bu güç, aracın 0'dan 97 km/sa hıza sadece 2,4 saniyede ulaşmasını sağlıyor.

'Normal' Cayenne Electric ise 109 bin dolarlık başlangıç fiyatıyla 435 beygir güç ve 4,5 saniyelik 0-100 km/sa hızlanma değeri sunuyor.

ENDÜKTİF ŞARJ TEKNOLOJİSİ İLK KEZ KULLANILACAK

113 kWh'lik batarya paketi ve 800 volt mimarisiyle gelen araç, ideal koşullarda 16 dakikadan kısa sürede yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj olabiliyor.

Porsche ayrıca ABD'de bir ilk olarak, aracın garaj zeminindeki ped üzerinden kablosuz olarak şarj edilmesini sağlayan endüktif şarj özelliğini de opsiyonel olarak sunacak.

İÇTEN YANMALI MOTORLAR DEVAM EDECEK

Elektrikli dönüşüme rağmen Porsche, içten yanmalı ve plug-in hibrit Cayenne modellerini de 2030'lara kadar üretmeye devam edecek. Yeni elektrikli modellerin ABD teslimatları 2026 yazının sonlarında başlayacak.