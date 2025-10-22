Elektrikli Porsche Macan GTS tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Volkswagen'in premium otomobil üreticisi Porsche, düzenlediği bir etkinlikle 2026 model yeni Macan GTS modelini tanıttı.

Yeni crossover, sadece tamamen elektrikli bir motor seçeneğine sahip olacak.

Otomobil, dışarıdan bakıldığında diğer Macan modellerine benzer bir tasarım sunuyor.

LED destekli parçalı aydınlatmalar korunurken, GTS versiyonunda marşpiye tasarımının biraz daha büyük tercih edildiği görülüyor.

İÇ MEKANDA GTS DETAYLARI

Aracın iç tasarımında tam dijital gösterge ekranı ve yolcunun da kullanabildiği orta konsolu kaplayan bilgi-eğlence ekranı yer alıyor.

Bu versiyonu diğerlerinden ayıran detaylar ise direksiyon simidi ile gösterge paneline eklenen GTS logosu ve kullanılan karbon fiber malzemeler oluyor.

PORSCHE MACAN GTS PERFORMANS VERİLERİ

Yeni elektrikli model, Macan'ın 4S ve Turbo modelleri arasına konumlandırıldı. Dört tekerden çekiş desteğine sahip olan Porsche Macan GTS, 509 beygir güç üretiyor.

Kalkış kontrolü (launch control) devreye alındığında ise bu güç 563 beygire ve 954 Nm torka kadar çıkıyor. Porsche, otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3,6 saniyede tamamladığını açıkladı.

FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ

Porsche, 2026 Porsche Macan GTS için şimdiden ön siparişleri almaya başladı. Aracın teslimatları ise gelecek yılın bahar döneminde gerçekleştirilecek.

Bu yüksek performanslı elektrikli SUV'a sahip olmak isteyenlerin gözden çıkarması gereken başlangıç fiyatı ise 103 bin dolar olarak belirlendi.