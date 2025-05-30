Elektrikli Renault 4 E-Tech, Avrupa'da satışa çıkıyor

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Ekim 2024'te tanıtılan ve tıpkı Renault 5 gibi geçmişten günümüze uyarlanan yeni Renault 4 E-Tech, Avrupa'da otomobil severlerle buluşuyor.

Evolution, Techno ve Iconic olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle gelen model, B segmenti crossover pazarında Renault 5 ve Symbioz arasında konumlanıyor.

YENİ RENAULT 4 E-TECH AVRUPA'DA SATIŞTA

Yeni elektrikli Renault 4 E-Tech, Avrupa pazarında 29 bin 990 eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

420 litre bagaj hacmine sahip model, aydınlatılmış logosu ve yuvarlak farlarıyla orijinal Renault 4'e göndermeler yapıyor.

DONANIM, MOTOR VE MENZİL SEÇENEKLERİ

Renault 4 E-Tech, giriş seviyesinde 90 kW (120 hp) güç ve 225 Nm tork üreten bir motora sahipken, bir üst seviyede 110 kW (150 hp) güç ve 245 Nm tork üreten bir motor sunuyor. Batarya tarafında ise 40 kWsa ve 52 kWsa olmak üzere iki farklı seçenek bulunuyor.

Renault'nun tahminlerine göre, 52 kWsa'lik batarya ile WLTP menzili 400 kilometreye kadar ulaşıyor; küçük batarya ise yaklaşık 300 km menzil vadediyor. Araçta 11 kW AC şarj ve 100 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği de mevcut.

TASARIM VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Tıpkı Renault 5 gibi AmpR Small platformu üzerine yükselen yeni Renault 4 E-Tech, bağımsız ön-arka süspansiyonla konforlu bir sürüş vadediyor.

Güçlü motor seçeneğiyle 0-100 km/s hızlanmasını 8,5 saniyede tamamlayan modelin 80-120 km/s ara hızlanması da 7 saniyeden kısa sürüyor.

Modelde ayrıca ısı pompası ve bataryadan elektronik aletlere güç vermeyi sağlayan V2L (Vehicle-to-Load) özelliği de bulunuyor.

Arka kapılar, kelebek camların şekli ve arka tasarım, doğrudan orijinal Renault 4'ü anımsatan detaylar arasında yer alıyor.