Elon Musk tarih verdi: Sürücüsüz taksiler geliyor

Haber Merkezi

Tesla CEO’su Elon Musk, yatırımcıları ve hayranları tarafından uzun zamandır beklenen robotaksiler için yeni bir tarih verdi.

Musk, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, projenin halka açık ilk testlerinin başlayacağı tarihi açıkladı.

İLK TEST SÜRÜŞÜ 22 HAZİRAN'DA

Musk, Tesla robotaksi projesinin halka açık test sürüşlerinin 22 Haziran’da Teksas eyaletinin Austin kentinde başlamasının planlandığını söyledi.

Ancak Musk, "Güvenlik konusunda aşırı paranoyak davranıyoruz, bu nedenle tarih değişebilir." diyerek bir uyarıda da bulundu.

Bu açıklama, Tesla'nın tam otonom sürüş teknolojisinde önemli bir aşamaya geldiğini gösteriyor. Test sürüşleri, teknolojinin gerçek dünya koşullarındaki performansını sergileyecek.

Musk ayrıca, ilk sürücüsüz Tesla'nın, doğum günü olan 28 Haziran’da Austin'deki fabrikadan bir müşterinin evine doğru yola çıkacağını da sözlerine ekledi. Bu, sembolik olduğu kadar teknolojik bir kilometre taşı olacak.

Elon Musk, bir süredir Tesla'nın daha ucuz elektrikli araç geliştirme planlarından vazgeçerek yönünü tamamen otonom araçlara çevirmişti.

Ancak otonom araçların ticarileştirilmesi, güvenlik endişeleri ve sıkı düzenlemeler nedeniyle oldukça zorlu bir süreç olmaya devam ediyor.