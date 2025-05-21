Elon Musk'tan Tesla açıklaması: Hiçbir yere gitmiyorum

Haber Merkezi

Tesla CEO'su Elon Musk, salı günü Doha'da düzenlenen Bloomberg Katar Ekonomi Forumu'nda katıldığı bir röportajda, önümüzdeki beş yıl boyunca Tesla'nın CEO'su olarak görev yapmaya devam edeceğini açıkladı.

Bu açıklama, Musk'ın SpaceX gibi diğer şirketleri yönetmesi ve bu yıl Beyaz Saray'ın Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) için önemli miktarda zaman harcaması nedeniyle yatırımcıların Tesla'ya yeterince odaklanmadığı yönündeki endişelerini gidermeyi amaçlıyor.

MUSK TESLA'YA BAĞLILIĞINI YENİDEN TEYİT ETTİ

Elon Musk, Tesla'nın CEO'su olarak önümüzdeki beş yıl daha görevde kalacağını "evet" yanıtıyla teyit etti.

Bu açıklama, özellikle Tesla satışlarının bu yılın ilk üç ayında yüzde 13 düşmesi ve Musk'ın diğer projelere zaman ayırması nedeniyle artan yatırımcı endişelerinin ardından geldi.

Musk, nisan ayında yatırımcılara bu ay DOGE'yi yönetme rolünden çekileceğini ve otomobil şirketine daha fazla zaman ayıracağını söylemişti.

Musk, forumda yaptığı konuşmada, Tesla'daki hisseleri de dahil olmak üzere aşırı büyük maaşlarının para için değil, kendisine şirket oylarında kontrol sağlamak amacıyla olduğunu belirtti.

Tazminat planının, aktivist bir yatırımcı tarafından şirketten atılma ihtimalini ortadan kaldırmak için gerekli olduğunu vurguladı.

Musk'ın Tesla'ya olan bağlılığını yeniden açıklaması, Wall Street Journal'ın Tesla'nın yeni bir CEO arayışına başladığını bildirmesinden birkaç hafta sonra geldi. Musk bu haberi daha önce yalanlamıştı.

Tesla'nın hisse fiyatı bu yıl yüzde 45'e kadar düşse de son dönemde toparlanma göstererek salı günkü işlemlerde yüzde 1 arttı.