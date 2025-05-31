Emekliye ayrılmıştı: Jeep Cherokee geri dönüyor

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Jeep, ABD'de 2023'te üretimi durdurulan beşinci nesil Cherokee modelinin 2026 model yılı için yepyeni bir versiyonla geri döneceğini duyurdu.

İlk görseller, aracın Wagoneer S ve yeni Compass modellerinde görülen markanın en son tasarım dilini benimseyeceğini gösteriyor.

Jeep CEO'su Bob Broderdorf, yeni Cherokee'nin rekabetçi fiyatlandırmayla Jeep Compass ve Jeep Grand Cherokee arasında mükemmel bir şekilde konumlanacağını belirtti.

TASARIM VE PLATFORM ÖZELLİKLERİ

Yeni Jeep Cherokee, ilk olarak Wagoneer S ve yeni Compass'ta kullanılan otomobil üreticisinin güncel tasarım anlayışını yansıtacak.

Araç, Stellantis'in STLA Large mimarisi üzerine inşa edilecek; bu platform, yaklaşan Alfa Romeo Stelvio'da da kullanılacak.

Bu platform sayesinde yeni Cherokee'nin çeşitli güç aktarma organı seçeneklerine sahip olması bekleniyor.

Modern ve kaslı bir görünüme sahip olması öngörülen aracın, arka tasarımının da yeni Compass'a benzeyeceği tahmin ediliyor.

Jeep, yeni Cherokee için bir hibrit versiyonu zaten doğruladı; bununla birlikte saf benzinli ve tamamen elektrikli güç aktarma organlarının da sunulması kuvvetle muhtemel.

Şanslıysak, şirketin 510 beygir gücü üreten ikiz turbolu 3.0 litrelik 'Hurricane' sıralı altılı motorunun bir versiyonunu bile görebiliriz.

Elektrikli bir Cherokee'nin ise mevcut Wagoneer S'ye benzer bir düzeneğe (100.0 kWh batarya, çift elektrik motoru) sahip olması, ancak muhtemelen daha düşük bir güç çıkışıyla gelmesi bekleniyor.

Yeni Jeep Cherokee, 2026'da satışa sunulmadan önce bu yılın sonlarında resmi olarak tanıtılacak ve ABD pazarında yerini alacak.