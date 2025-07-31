En hızlı değer kaybeden otomobiller belli oldu! Bu modelleri alan zarar ediyor

Otomotiv sektöründe gelişmeler devam ederken aynı zamanda alım-satım piyasasında da hareketlilikler yaşanmaya devam ediyor.

Otomobil satın alırken pek çok kişi ileride satmayı da planlayarak tercih yapar. Hal böyleyken 2. El piyasasında değer kaybetmeyen modellere ilgi daha fazladır.

Ancak Son yıllarda otomobil alım-satım piyasasında yaşanan gelişmeler, bazı modellerin ikinci elde ciddi değer kaybına uğradığını gözler önüne serdi.

eCarsTrade tarafından yapılan son çalışmayla birlikte özellikle 2020 model araçlar arasında yüzde 65’i aşan değer düşüşüyle dikkat çeken o modeller zarar ettiriyor. İşte, en hızlı değer kaybeden o modeller...

EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 10 MODEL

Paylaşılan verilere göre, 2020 model olup son 5 yılda en fazla değer kaybeden otomobiller şaşırttı. İşte, hızlı bir şekilde değer kaybına uğrayan o modeller…

BMW 7 Serisi- %65,43

Tesla Model S- %64,22

Audi A6- %64,20

Nissan Leaf- %60,39

Tesla Model Y- %58,47

Chevrolet Bolt EV- %57,80

Tesla Model 3- %50,41

Jeep Grand Cherokee- %48,88

Mercedes-Benz E-Serisi- %47,77

Ford Escape- %47,49