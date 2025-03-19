Fiat modellerinde mart ayına özel kampanyalar

AA & Ensonhaber

Fiat, mart ayında elektrikli ve hibrit otomobil sahibi olmak isteyenler için özel kampanyalar hazırladı.

B-SUV segmentindeki modeli 600, 1 milyon 405 bin 900 liralık fiyatıyla dikkat çekerken, tamamen elektrikli 500e hatchback ise 1 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Şehir içi kullanım için ideal olan Topolino modeli ise 415 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla tüketicileri bekliyor. Elektrikli modellerde ayrıca 200 bin liraya 12 ay yüzde 1,89 faizli kredi imkanı da sunuluyor.

FIAT EGEA KAMPANYASI

Ayrıca, ÖTV (Özel Taşıtlar Vergisi) muafiyeti kapsamına giren Egea Sedan ve Egea Cross alımlarında 200 bin lira 12 ay yüzde 0 faiz oranlı kredi kullanımı gerçekleştirilebiliyor.

Tercihini tamamen elektrikli 500'den veya Topolino'dan yana kullanmak isteyenlere ise ay boyunca, 200 bin lira, 12 ayyüzde 1,89 faizli kredi sunuluyor.