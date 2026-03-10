Bursa'da üretilecek yeni Dacia Striker ortaya çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

Otomotiv üreticisi Dacia, merakla beklenen ve Bursa'daki tesislerde üretilecek dört yeni modelinden biri olan Striker'ı resmi olarak gün yüzüne çıkardı.

Şimdilik sadece dış tasarımı paylaşılan aracın tüm detaylarının yaz aylarında tanıtılması planlanıyor.

RENAULT RAFALE İZLERİ TAŞIYAN TASARIM

Yeni modelin paylaşılan ilk görsellerinde, özellikle ön bölümdeki tasarım diliyle Renault Rafale modelini büyük ölçüde andırdığı dikkat çekiyor.

Aracın duruşunu güçlendiren kaslı kaput yapısı ve markanın yeni nesil far tasarımı oldukça şık bir dış görünüm sunuyor.

MARKANIN EN UZUN MODELİ OLACAK

Resmi açıklamalara göre 4.62 metre uzunluğa sahip olan Striker, Bigster modelini geride bırakarak Dacia'nın en uzun otomobili üanını alıyor.

Çevreci motor seçeneklerine odaklanan aracın standart hibrit, dört çeker hibrit ve LPG'li versiyonlarla satışa sunulacağı belirtiliyor.

REKABETÇİ AVRUPA SATIŞ FİYATI AÇIKLANDI

Markanın bilinen fiyat performans stratejisini sürdüren bu yeni modelin, Avrupa pazarında 25 bin euro civarında bir başlangıç fiyatıyla satılması hedefleniyor.

Bu iddialı fiyatlandırma politikası, aracın Türkiye pazarında da oldukça rekabetçi bir seçenek olmasını sağlayabilir.