Citroen modellerinde mart ayına özel kampanyalar

Fransız otomotiv devi Citroen, yeni bir otomobil satın almak isteyen sürücüler için mart ayı finansman kampanyalarını başlattı.

Markanın sunduğu bu özel fırsatlar, elektrikli modellerden yüksek kapasiteli ticari araçlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

BİNEK VE ELEKTRİKLİ MODELLER

Tamamen elektrikli Citroen Ë-C3 modeli için 250 bin TL'ye 12 ay vadeli ve sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor.

Geniş ailelerin tercihi C3 Aircross'un Plus donanımlı versiyonu ile elektrikli ë-C3 Aircross modelinde ise bu destek 300 bin TL'ye çıkıyor.

C4 ve C4 X modellerinin 2025 yılı MAX donanımlı versiyonlarında 150 bin TL için sıfır faizli kredi veya 30 bin TL nakit indirimi sağlanıyor.

içi ulaşımın pratik çözümü Citroen Ami modelinde ise 270 bin TL için 12 ay vadeli faizsiz kredi avantajı bulunuyor.

TİCARİ ARAÇLARDA YÜKSEK KREDİ DESTEĞİ

Verimliliğiyle öne çıkan Berlingo Kombi ve yolcu taşımacılığında fark yaratan Jumpy Spacetourer modelleri 600 bin TL için 12 ay sıfır faiz fırsatıyla satılıyor.

Modüler tasarımıyla dikkat çeken Berlingo Van modelinde ise 500 bin TL için aynı kredi şartları geçerli.

Daha büyük taşıma kapasitesine ihtiyaç duyan profesyoneller için Jumpy Van ve Jumper 3.5T versiyonlarında kredi destek tutarı 750 bin TL'ye yükseliyor.

Bu modelleri tercih eden müşteriler de 12 ay vadeli ve sıfır faizli ödeme kolaylığından yararlanabiliyor.